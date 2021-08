Grande leader de la discipline du 400 m haies, l’Américaine Sydney McLaughlin a remporté l’or olympique cette nuit lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

McLaughlin n’a absolument pas loupée son rendez-vous et s’impose donc sur le 400 m haies en terminant avec un chrono de 51 sec 46. Un chrono qui lui permet même de battre le record du monde, son propre record qui avait été établit le 27 juin dernier avec 51 sec 90. McLaughlin s’impose au final devant sa compatriote Dalilah Muhammad (51 sec 58) et la Néerlandaise Femke Bol (52 sec 03). Agé de 21 ans, elle décroche son tout premier titre olympique et certainement pas le dernier.