Qualification pour la Française Rouguy Diallo qui décroche sa place en finale du triple saut comptant pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La tricolore se sort des séries du triple saut avec un bond à 14 m 29 sur son premier essai et termine ainsi 10e des qualifications alors que les 1é premières passent. En finale, elle pourra se mesurer aux meilleures de la discipline et notamment la Vénézuélienne Yulimar Rojas grand favorite et qui a terminé facilement en tête avec 15 m 43.