Lamon Marcell Jacobs s’est fait un nom dans le 100 mètres en devenant le nouveau champion olympique de la discipline ce dimanche après-midi à Tokyo au Japon.

Lamont Marcell Jacobs est devenu le tout nouveau champion olympique du 100 m ce dimanche lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Le sprinteur italien a été le plus rapide avec un chrono en 9 secondes 80 et termine devant l’Américain Fred Kerley en 9 sec 84 et le Canadien Andre de Grasse en 9 sec 89 qui prend encore une fois la troisième place. Le Britannique Zharnel Hugues a été disqualifié après un faux-départ en début de course. Jacobs, 26 ans succède ainsi au palmarès au grand Usain bolt qui était double champion olympique.