Historique ! C’est le mot pour décrire le concours du saut en hauteur dans ces Jeux Olympiques 2020 à Tokyo chez les hommes. Deux médaillés d’or avec Mutaz Barshil et Gianmarco Tamberi.

A égalité aux essais sans le moindre échec à 2,37m après avoir tous deux échoué à 2,39m, le Qatari Mutaz Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi ont décidé de se partager la médaille d’or du saut en hauteur dimanche à Tokyo. Après que l’Italien est échoué à 2 m 39, le responsable de l’épreuve a demandé aux deux hommes de prendre une décision. Ces derniers ont expliqué qu’il ne voulait pas aller en mort subite et qu’ils seraient d’accord pour sa partager le titre de champion olympique. Blessé il y a encore quelques semaines, Tamberi a ensuite conservé son plâtre au moment de faire le tour du stade et remercier le public.