Victoire et titre olympique pour l’Ethiopien Selemon Barega sur 10000 mètres dans les épreuves d’athlétisme sur ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Selemon Barega a été sacré champion olympique ce vendredi sur la piste du Stade Olympique de Tokyo juste devant du 10.000 m devant l’Ougandais Joshua Cheptegei (27 min 43 sec 63) recordman du monde de la distance et son compatriote Jacob Kiplimo (27 min 43 sec 88). Pas forcément favori au départ de la course, il devient champion olympique avec un chrono de 27 min 43 sec 22 et offre l’or olympique à son pays. S’il s’est bien défendu, le Français Mohrad Amdouni termine au dixième rang et attend maintenant son grand rendez-vous, à savoir le marathon qui aura lieu le dernier jouer pour clôturer les Jeux.