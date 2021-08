Agé de 24 ans, l’Ougandais Joshua Cheptegei est devenu champion olympique du 5000 mètres ce vendredi après-midi sur la piste du stade olympique de Tokyo.

Favori de la course, Cheptegei a décroché son tout premier titre olympique en terminant son 5000 mètres en 12 min 58 sec 15 juste devant le Canadien Mohammed Ahmed en 12 min 58 sec 61 et l’Américain Paul Chelimo troisième en 12 min 59 sec 05. Le vainqueur du jour a placé une accélération fatale dans le dernier tour pour ramener la plus belle des médailles à son pays. Le Français Jimmy Gressier, 24 ans, a terminé à la 13e place (13:11.33).