La Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Pryce, double championne olympique du 100 m en 2008 et 2012, a signé le chrono le plus rapide des demi-finales ce samedi aux Jeux Olympiques en 10 sec 73 (+0,3 m/s de vent).

Sa compatriote Elaine Thompson-Herah, championne en titre, a elle bouclé les 100m en 10 sec 76 (vent nul).

Les deux Jamaïcaines sont les immenses favorites pour la finale disputée à 21h50 (14h40 en France) en l’absence de l’Américaine Sha’Carri Richardson, privée des JO à cause d’un contrôle positif au cannabis. Les autres finalistes sont deux Suissesses Ajla del Ponte et Mujinga Kambundji,

et une Américaine, Teahna Daniels.