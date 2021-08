Armand Duplantis, jeune prodige du saut à la perche, a remporté ce mardi la médaille d’or du saut à la perche, avec un saut à 6,02 mètres devançant ainsi l’Américain Christopher Nilsen avec ses 5,97 m. Une médaille synonyme de réconfort et de vacances. Le perchiste s’est montré soulagé à l’issu de sa compétition.

« C’est un sentiment extraordinaire, j’ai du mal à l’expliquer. J’ai voulu cela depuis si longtemps. J’aime ce sport depuis mon enfance, j’ai toujours espéré qu’il m’emmène dans des endroits incroyables, le fait d’être ici, aux Jeux olympiques, et de gagner est fantastique. C’est un énorme soulagement. Je savais toutes les attentes qui pesaient sur moi. Ce qui est particulièrement difficile c’est que la perche est une discipline où il peut se passer n’importe quoi. Vous savez quand Chris Nielsen a passé 5,97 m au premier essai, ça montre que rien ne m’est offert, il m’a poussé jusqu’au bout aujourd’hui. Je suis heureux d’avoir cet or, maintenant je peux respirer (…) Le record du monde aurait été sympa, et je pense que j’étais proche, mais c’est ainsi. Je ne vais quand même pas me plaindre. »