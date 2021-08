Vice-champion olympique et souvent habitué à des places de deuxième ou troisième, Andre de Grasse a enfin décroché le titre de champion olympique ce mercredi sur le 200 mètres.

En l’absence d’Usain Bolt aujourd’hui à la retraite, le Canadien s’est imposé sur la piste de Tokyo en terminant avec un chrono de 19 sec 62 juste devant le trio américain Kenneth Bednarek (19 sec 68), Noah Lyles (19 sec 74) et le jeune de 17 ans Erriyon Knighton avec 19 sec 93. Après quatre médailles olympiques sans titre, de Grasse a fini par s’imposer dans le plus bel écrin et sur sa meilleure distance. Une magnifique récompense pour le Canadien qui devient enfin champion olympique.