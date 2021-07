La légende américaine du sprint Allyson Felix, qui dispute ses cinquièmes JO, n’est pas alignée en finale du relais 4×400 m mixte des Jeux olympiques de Tokyo ce samedi, d’après les listes de départ.

En effet, comme l’Américaine Allyson Felix n’avait pas couru les séries vendredi, elle ne pourra pas monter courir ce samedi et prétendre monter sur le 10e podium olympique de sa carrière et améliorer son propre record de l’athlète féminine la plus médaillée.

Néanmoins, la sprinteuse devrait disputer le 400 m (à partir de mardi) puis le relais 4×400 femmes (finale le 7 août).