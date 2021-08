Alia Issa, première para-athlète de l’équipe des réfugiés aux Jeux paralympiques, a dit lundi espérer que son exemple serait suivi par d’autres femmes réfugiées vivant avec un handicap.

« Ne restez pas à la maison, essayez tous les jours de faire du sport, soyez dehors, dans le monde. J’espère être un premier exemple à suivre », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse de son équipe à Tokyo, à la veille de l’ouverture des Jeux paralympiques dans la capitale japonaise. Agée de 20 ans, Alia Issa est née en Grèce dans une famille de réfugiés syriens et vit toujours dans ce pays. A quatre ans, elle a contracté la variole, une infection qui a endommagé son système nerveux : elle doit se déplacer en fauteuil roulant et connaît des difficultés d’élocution. Elle n’a commencé à pratiquer le sport que depuis trois ans, et ne s’est spécialisée que depuis deux ans dans sa discipline paralympique, le lancer de massue. Très souriante, Alia Issa s’est aussi dite « très fière » et « très heureuse » d’être l’une des deux porte-drapeau de l’équipe des réfugiés à Tokyo, composée de six para-athlètes au total.

C’est seulement la deuxième fois que les 82 millions de réfugiés du monde entier seront représentés par une équipe aux Jeux paralympiques, après Rio-2016. « Nous sommes très reconnaissants envers les pays qui accueillent des réfugiés et nous encourageons les pays qui peuvent les soutenir à le faire. Nous espérons que nous pourrons laisser ce message fort au peuple japonais », a souligné Ileana Rodriguez, la cheffe de mission de l’équipe. Le Japon, troisième puissance économique mondiale, n’accepte des réfugiés qu’au compte-goutte : 47 personnes seulement en 2020 par exemple, soit à peine plus de 1% des demandeurs d’asile cette année-là, selon les chiffres officiels. Mme Rodriguez a aussi évoqué lundi la situation actuelle en Afghanistan, soulignant que le « message d’espoir » que veut porter l’équipe paralympique des réfugiés s’adresserait aussi au peuple afghan.