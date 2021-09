La Fédération internationale d’athlétisme a indiqué ce jeudi avoir ouvert une procédure contre les deux entraîneurs bélarusses exclus des Jeux olympiques de Tokyo dans le cadre de l’affaire Krystsina Tsimanouskaya, la sprinteuse qui s’était réfugiée en Pologne.

« À la suite de l’incident impliquant l’athlète bélarusse Krystsina Tsimanouskaya aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de la décision prise par le CIO d’annuler et de retirer leur accréditations à deux entraîneurs, MM. A. Shimak et Y. Maisevich, à titre de mesure provisoire durant les Jeux, le CIO et World Athletics ont convenu de poursuivre l’enquête et d’ouvrir une procédure officielle à l’encontre des deux entraîneurs susmentionnés », écrit World athletics dans un communiqué.

L’enquête sera poursuivie par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU), organe indépendant créé en 2017 notamment en charge de la lutte antidopage, anticorruption et antifraude

pour l’athlétisme mondial.

Pour rappel, Krystsina Tsimanouskaya s’était retrouvée au coeur d’un scandale international lors des JO de Tokyo. Elle avait fui la compétition avec l’aide du CIO, craignant un rapatriement de force et l’emprisonnement au Bélarus après avoir critiqué sa fédération d’athlétisme. Elle s’est finalement rendu en Pologne, où elle a reçu un visa humanitaire.