Après avoir été dominée presque toute la saison, notamment aux Jeux olympiques, Shelly-Ann Fraser-Pryce a pris sa revanche sur Elaine Thompson-Herah jeudi à Lausanne (Suisse) sur 100 m avec le temps canon de 10 sec 60, la 3e performance de tous les temps.

Les locaux savent que les Plaines-du-Loup sur les hauteurs de Lausanne sont souvent balayées par un vent froid, une habitude qui s’est vérifiée jeudi soir dans le stade de la Pontaise. Le public, de retour en masse sans jauge et sans masque, a toutefois réussi à se réchauffer en ingurgitant une large Schüblig ou autre variété de saucisse suisse. Les sprinteuses jamaïcaines ont aussi bien aidé à faire monter la température (18 degrés annoncés, beaucoup moins ressenti) avec un duel de feu sur 100 m, une nouvelle fois proche du vieux record du monde de l’Américaine Florence Griffith-Joyner (10.49 en 1988).

Elaine Thompson-Herah avait dominé toute la saison avec un incroyable triplé aux Jeux olympiques de Tokyo (100, 200 et 4×100 m) et surtout des chronos canons jusqu’à ses 10 sec 54 réussis samedi aux Etats-Unis, la 2e performance de tous les temps. Fraser-Pryce, 2e à Tokyo, lui a répondu jeudi en la dominant du début à la fin de la course remportée en 10 sec 60 (+1,7 m/s de vent), le 3e chrono de l’histoire, juste devant sa compatriote (10 sec 64). La double championne olympique de la ligne droite (2008 et 2012) a donc encore réussi à améliorer son meilleur chrono à 34 ans, capitalisant sur un départ étourdissant, sa spécialité.