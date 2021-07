Champion du monde en relai 4x400m, triple champion d’Europe et spécialiste du 400m, Marc Raquil est une figure emblématique de l’athlétisme français. Le champion s’est confié dans une interview accordée au Crédit Agricole, pour le podcast « sportraits », dans lequel il estime que le sport est un soutien face aux épreuves de la vie. « Aujourd’hui reconverti en préparateur physique, coach sportif et personnel, il ne cesse de se challenger. Il cherche toujours à retrouver cette satisfaction de l’objectif atteint.«

Découvrez son sportrait :

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.

Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.

Voir tous les épisodes et l’ensemble de ce que fait Sport Comme École de la vie sur :Instagram.