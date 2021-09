Yuriy Sedikh, recordman du monde du marteau (86,74 m) sous les couleurs de l’URSS, est décédé à l’âge de 66 ans, a annoncé mardi la Fédération européenne d’athlétisme.

Considéré comme le plus grand lanceur de marteau de l’histoire, Sedikh, qui a pris ensuite la nationalité ukrainienne, a battu à six reprises le record du monde en 15 ans de carrière, dont une dernière fois le 30 août 1986 à Stuttgart. Double champion olympique (1976, 1980) et 2e en 1988 à Séoul, il a remporté une médaille d’or mondiale en 1991 à Tokyo et a été sacré trois fois champion d’Europe (1978, 1982, 1986). Il est l’un des deux lanceurs à avoir envoyé le marteau au-delà des 86 m avec son compatriote Sergey Litvinov (86,04 m).

Yuriy Sedikh a été accusé d’avoir eu recours à des stéroïdes durant sa carrière par Grigory Rodchenkov, ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou à l’origine des révélations sur le dopage organisé en Russie entre 2011 et 2015. Après sa carrière, il s’était installé en Ile-de-France avec sa deuxième épouse Natalya Lissovskaïa, toujours détentrice du record du monde du lancer de poids (22,63 m).