Yann Schrub et Manon Trapp sont devenus ce dimanche à Montauban champions de France de cross senior.

À 25 ans, Yann Schrub, s’est imposé au bout des 9.823 m devant Felix Bour (2e), et le marathonien Mehdi Frere (3e).

De son côté, Manon Trapp, 21 ans et déjà sacrée chez les juniors en 2019, a dominé la course féminine en dominant la championne de France du 10.000 m, du 10 km et du semi-marathon Mekdes Woldu, ainsi que Leila Hadji après 8.623 m.

Jimmy Gressier a décroché le titre sur le cross court, comme Alexa Lemitre chez les femmes.

