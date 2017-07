Water polo - Résultats

Victoire française

L'équipe de France féminine de water-polo a battu de justesse (9-8) le Japon et s'est qualifiée pour un match de barrage, aux Championnats du monde de natation.



Les Bleues, qui avaient débuté leur tournoi par deux lourdes défaites, contre les Néerlandaises (17-2) puis les Hongroises (24-5), terminent le tour préliminaire à la troisième place du groupe C. Ce qui leur vaut de jouer un match de barrage face à l'Australie, deuxième du groupe D, avec pour enjeu une place en quarts de finale.



Le succès contre le Japon assure aux Bleues, quoi qu'il arrive samedi, un meilleur classement final qu'aux Mondiaux 2015, où elles avaient terminé quatorzièmes. Deux ans plus tard, elles seront au pire douzièmes.