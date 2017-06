Les Français surpris par l'Italie

La France s'incline contre l'Italie 3 sets à 2 (20-25, 25-21, 24-26, 25-20, 16-14), à Anvers lors de la première rencontre du 3e et dernier tournoi du 1er tour. Les Bleus concèdent leur première défaite depuis le début de la compétition, en sept rencontres.

L'équipe de France restait sur une série plus large de onze succès depuis le 24 mai, en incluant le tournoi de qualifications pour le Mondial 2018. Contre l'Italie, qui disposait encore d'un mince espoir de se qualifier pour la phase finale, Laurent Tillie a dû composer sans Nicolas Le Goff ni Kévin Le Roux, tous deux blessés. Earvin Ngapeth n'est pas entré en jeu non plus. Ces indisponibilités, ajoutées à une forme de décompression mentale liée à l'absence de pression, ont joué face à une formation que les Bleus avaient dominée six jours plus tôt à Pau (3 sets à 1).



Mais cette défaite n'a pas de grandes conséquences au niveau du classement, puisque les Français étaient déjà assurés de participer au "Final Six" à Curitiba, au Brésil (4-8 juillet).