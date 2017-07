La France triomphe du Brésil

Au terme d'une finale de très haut niveau, l'équipe de France a remporté la deuxième Ligue Mondiale de son histoire en dominant le Brésil chez lui, à Curitiba, en cinq sets (21-25, 25-15, 25-23, 18-25, 15-13).

Grâce à cette victoire, les Bleus ont réédité l'exploit de 2015, quand la "Team Yavbou" avait remporté le premier grand titre du volley français, déjà au Brésil, à Rio de Janeiro. Ce succès historique face aux Brésiliens sur leurs terres a aussi un goût de revanche, un an après l'élimination frustrante au premier tour des Jeux, sur un match couperet perdu face à la Seleçao. La France avait aussi été battue par le Brésil lors de sa première finale de Ligue Mondiale, en 2006.



Mais à Curitiba, ces Bleus semblaient indestructibles. Malgré le froid de l'hiver austral dans cette ville du Sud du Brésil (12 degrés) et la pression de plus de 21.000 spectateurs gonflés à bloc, les hommes de Laurent Tillie ont livré une grande prestation. Ils terminent la compétition avec un bilan impressionnant de 12 victoires pour une seule défaite, le 16 juin, contre l'Italie, sans la plupart de ses cadres, quand la qualification pour le Final Six était déjà assurée. Pour les Brésiliens, il s'agit de la cinquième défaite d'affilée en finale de Ligue mondiale. Nation la plus titrée de la compétition, avec neuf trophées. Le Brésil court après son dixième sacre depuis 2010.



Les Bleus ont encore un grand rendez-vous cet été, en Pologne, où ils tenteront de défendre leur titre européen, du 23 août au 3 septembre.