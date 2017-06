La France domine le Canada

La France, déjà qualifiée pour la phase finale de la Ligue mondiale, a renoué avec la victoire contre le Canada 3 sets à 0 (25-16, 25-15, 25-21), samedi à Anvers, ville hôte du 3e et dernier tournoi du 1er tour.

Les Bleus, sans leur star Earvin Ngapeth, avaient concédé la veille leur première défaite de la compétition contre l'Italie (3 sets à 2), après six victoires de rang.



Avec un bilan de 7-1, les hommes du sélectionneur Laurent Tillie conservent la tête du groupe.



Le "Final Six" à Curitiba, au Brésil, réunira, du 4 au 8 juillet, le pays hôte et les cinq premiers de la poule des douze meilleures sélections de la planète (ou les six premiers de la poule si le Brésil y figure).



La France disputera son dernier match du tournoi d'Anvers dimanche contre la Belgique (16h00).