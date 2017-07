France - Canada à 22h40

L'Equipe de France de Volley affronte ce soir à 22 h 40 le Canada pour une place en finale de la Ligue Mondiale. Les Bleus ont terminé premiers de leur poule et évitent le Grand Brésil.





L'équipe de France de Volley-Ball est sur le pont ce soir à Curitiba au Brésil. Les hommes de Laurent Tillie jouent contre le Canada en demi-finale du Final Six. Hier soir ils ont remporté leur deuxième match de poule face à la Serbie 3 sets à 2.



Un match maitrisé dans le premier, deuxième et cinquième set. Du coup les coéquipiers d'Earvin Ngapeth, star de l'équipe évitent le leader du Volley mondial qui dispute cette Ligue Mondiale à la maison, à savoir le Brésil. C'est donc face au Canada qu'il faudra tout donner ce soir à 22 h 40 heure française.



Les Canadiens ont terminé deuxième de la Poule A avec une victoire face à la Russie et une défaite face au Brésil. Entraîné par un Français, Stéphane Antiga les nord-américains font parties du top mondial. il faudra donc se méfier de cette nation montante dans le volley. En cas de victoire la "Team Yavbou" pourrait retrouver le local et favori pour la victoire finale en l'occurence le Brésil. Un match que tout le monde attend dans un stade de Curitiba pouvant accueillir 44 000 spectateurs.



Programme de la soirée:

Brésil - Etats-Unis à 20 h 05

France - Canada à 22 h 40