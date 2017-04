Kazan et Pérouse en finale

La finale de la Ligue des champions de volley-ball mettra aux prises dimanche à Rome les favoris russes du Zenit Kazan et le SIR Safety Pérouse, sorti vainqueur du derby d'Italie face à Civitanova.

Le suspense n'a guère existé dans la première demi-finale du Final Four organisé à la Palalottomatica de la capitale italienne. Doubles tenants du titre, les Russes du Zenit Kazan ont en effet été beaucoup trop forts pour les Allemands du Berlin Recycling Volleys, battus trois sets à zéro. Berlin a fait illusion lors deux premières manches (25-21, 25-22) avant de s'effondrer totalement lors du dernier set, remporté 25-13 par les Russes.



La deuxième demi-finale, 100% italienne, a été beaucoup plus indécise et s'est jouée au cinquième set. Pérouse s'est finalement imposé 25-19, 22-25, 25-19, 21-25, 15-9 pour atteindre après deux heures et demie de jeu sa première finale de La Ligue des champions.



Dimanche, les Italiens ne partiront pas favoris face à Kazan, plus expérimenté. Mais Pérouse, club organisateur de l'évènement même s'il se déroule à Rome, pourra compter sur le soutien du public.