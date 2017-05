Laurent Tillie n'entraînera plus les Cannoises

Le sélectionneur de l'équipe de France masculine de volley-ball Laurent Tillie et le RC Cannes ont mis fin à leur collaboration, a annoncé mardi le club de Ligue A féminine via un communiqué. "Le RCC et Laurent Tillie estiment que les obligations d'entraîneur de l'équipe nationale masculine ne permettent pas une disponibilité suffisante pour se consacrer entièrement au Championnat de Ligue A Femmes", a expliqué le club azuréen qui avait noué un contrat de deux saisons en juin 2016 avec l'ancien international. Les deux parties se séparent à l'issue d'une saison 2016-2017 décevante pour les Cannoises qui n'ont remporté aucun titre pour la première fois depuis 23 ans.