Les Français connaissent leurs adversaires au Final Six

L'équipe de France de volley jouera dans la poule des Etats-Unis et de la Serbie, tenante du titre, au Final Six de la Ligue mondiale, du 4 au 9 juillet à Curitiba, au Brésil. Le Brésil, la Russie et le Canada joueront dans l'autre poule.