La France sera du voyage

La France s'est qualifiée pour le Championnat du monde 2018 en Bulgarie et en Italie en battant l'Allemagne 3 sets à 0 (25-22, 25-20, 25-20) dimanche soir à Lyon.

Les deux équipes étaient invaincues dans ce groupe A, et c'était clairement l'adversaire le plus redoutable du groupe qui se dressait face à la France dimanche. Sans leur super star Earvin Ngapeth, ménagé car légèrement touché aux abdominaux, les Français n'ont cependant pas tremblé et l'ont à nouveau emporté 3-0, eux qui n'ont pas concédé le moindre set dans ce tournoi qualificatif. Portés par un public survolté dans le palais des sports de Gerland, les Français se sont montrés impériaux face à une équipe allemande qui les avait privés de médaille lors du match pour la 3e place du Mondial. La jeunesse française, talentueuse et sans complexe a impressionné Laurent Tillie. "Quand j'ai vu les jeunes sur le terrain lors du 2e match (face à l'Ukraine, ndlr), je me suis dit qu'on préparait [les Jeux olympiques de] 2020, mais même qu'on pouvait aller jusqu'en 2024 avec ça", a prédit l'entraineur au micro de la chaîne L'Equipe.



L'Allemagne termine deuxième et disputera le tournoi de rattrapage réunissant les deuxièmes des autres groupes de qualifications.