Tours en ballotage défavorable

Tours s'est incliné à Trente (0-3) en finale aller de la Coupe de la CEV. Pour le match retour, les hommes de Giampolo Medei n'ont pas le choix s'ils veulent renverser la vapeur.

En déplacement à Trente mercredi pour la finale aller de la CEV, Tours s'attendait à une rencontre difficile face à un adversaire en pleine forme, elle l'a été, puisque les hommes de Giampolo Medei se sont inclinés nettement en trois manches (14-25, 19-25, 17-25) face à des Italiens, emmenés par le Slovène Tine Urnaut, supérieurs au bloc (11 contre 3), en attaque (54% contre 34%) et au service (7 aces à 4). "C'est une victoire importante, mais ce qui nous est arrivé en demi-finales face à Fenerbahçe (les Italiens, vainqueurs 3-0 à l'aller, ont tremblé au retour, ndlr) doit nous alerter sur le fait que nous ne devons pas sous-estimer le prochain match. Beaucoup de choses peuvent changer en quelques jours. Nous devrons sans doute nous battre davantage en France, mais c'est normal, c'est une finale européenne", a commenté l'entraîneur de Trentino, Angelo Lorenzetti.



Du côté du TVB, il va falloir vite digérer la déception et trouver des ressources pour renverser une situation bien compromise ce samedi à Robert-Grenon et tenter d'arracher un golden set aux partenaires du passeur de l'équipe d'Italie, Simone Giannelli, qui ont besoin de deux sets pour décrocher cette Coupe de la CEV pour la première fois.