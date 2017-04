Pas de trophée pour Chaumont

Les volleyeurs de Chaumont ont dit adieu à leur rêve de trophée européen en encaissant deux sets lors de la finale retour de la Coupe Challenge, le troisième niveau continental, face aux Russes de Novy Ourengoï, dimanche en Sibérie. Battu 3 manches à 1 (25-12, 15-25, 26-24, 30-28) mercredi à Paris, où la finale aller avait été délocalisée, le CVB 52 devait s'imposer en trois ou quatre manches lors de ce second duel pour provoquer un set en or et se donner une chance de renverser la situation.



Les Haut-Marnais ont enlevé le premier set avec panache (25-21). Mais ils n'ont pas tenu la distance ensuite, face à un club plus expérimenté, et ont perdu les deux sets suivants (25-20, 25-19). Novy Ourengoï a bouclé le match en s'adjugeant la quatrième manche (25-18).