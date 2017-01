Tir groupé à l'arrivée

Jean-Pierre Dick s'est classé 4e du Vendée Globe, devant Yann Eliès et Jean Le Cam. Dick a été le premier du trio à franchir la ligne au large des Sables d'Olonne pour terminer en 80 jours 1 heure 45 minutes, soit 6 jours d'écart avec le vainqueur, Armel Le Cléac'h..



Jean-Pierre Dick a été talonné de moins d'une heure et demi par Yann Eliès, qu'il a attendu pour remonter le chenal qui mène au port et bordé de dizaines de milliers de personnes, hurlant au passage des deux marins. "C'est une nouvelle expérience pour moi!" a lancé Dick en référence à cette remontée du chenal en duo. "C'est important de le faire ensemble. Avec Yann, on se comprend sans se parler". Trois heures après l'arrivée de Dick, Jean Le Cam s'est classé 6e.