Thomson cherche toujours à revenir

Alex Thomson (Hugo Boss) a continué samedi de se rapprocher du leader du Vendée Globe Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII), désormais à 118 milles, soit près de 100 milles de moins que 24 heures plus tôt.

En deux jours, le Gallois est parvenu à engloutir plus de 200 milles sur le premier. Le Breton, qui a franchi à 01h23 l'équateur, traverse au ralenti le Pot au noir. Les deux navigateurs doivent gérer au mieux la traversée de cette zone marécageuse à la météo instable, où se succèdent grains violents et calmes agaçants. Mais Thomson commence lui aussi à s'embourber au milieu de l'Atlantique, ce qui devrait limiter son retour, d'autant plus que le secteur à problèmes se déplace comme lui vers le nord. "Au cours des deux journées à venir, on aura beaucoup de travail pour sortir" du Pot au noir, estime le Britannique. "Il y a toujours un élément de chance par ici. Dans l'autre sens, j'ai fait une très bonne traversée, et j'espère que je ne souffrirai pas trop cette fois-ci".



Derrière, Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac) a repris la 4e place à Jean Le Cam (Finistère Mer Vent). Avec Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir), le trio joue au chat et à la souris. C'est Dick qui a le mieux géré sa journée, gagnant deux places (de la 6e à la 4e) en 13 heures, quand Le Cam a fait le chemin inverse. "Je pense que Jean-Pierre (Dick) sera mieux que nous. Il est quand même bien décalé au nord, donc il devrait sortir des alizés avant nous, concède Eliès. On verra dans la remontée de l'Atlantique nord. Nos parcours sont différents mais on est assez proches."



Le classement de samedi à 18h00

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 3.054 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 118,02 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître CoQ) à 827,14

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1.627,72

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1.635,20

6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 1.641,43

7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 2.815,29

8. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4.404,90

9. Conrad Colman (NZL/Foresight Natural Energy) à 5.267,23

10. Eric Bellion (FRA/CommeUnSeulHomme) à 5.308,59