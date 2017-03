Sébastien Destremau : "Je sais que Trump a été élu président et j'ai entendu que Fillon était dans la merde"

Il est actuellement le dernier concurrent du Vendée Globe encore en course, le marin de 52 ans se retrouve seul sur son bateau, sans nourriture, loin de l'actualité française et avec les cotes cassées. Il devrait passer la ligne d'ici le 10 mars.

Vous connaissez des conditions de course très difficiles mais pourtant vous semblez avoir le moral...

R: Ca changerait quoi si je n'avais pas le moral ? C'est exactement la même chose, je n'ai pas encore vu de supermarché sur la route ou de station essence pour faire le plein ! Il faut faire avec ce qu'on a. Je préfère bien vivre ce qu'il se passe, ce n'est que de la nourriture, ça ne met pas en péril le projet. C'est un détail par rapport à la difficulté de l'épreuve elle-même. Alors par contre, ça parle à tout le monde. Quand on est terrien, on mange matin, midi et soir et quand on a faim on ouvre le frigo et on se sert. Elle est ennuyeuse cette difficulté mais elle n'est pas importante, elle n'empêche pas le bateau de naviguer. Le bateau doit couper la ligne d'arrivée, par la porte par la fenêtre mais il faut qu'il coupe la ligne d'arrivée.



Vous en rêvez de cette ligne d'arrivée ?

R: Ouais. Je rêve d'entendre le coup de sifflet. On tire un trait, un vrai trait. On ne peut plus se prendre un chalutier, démâter, ou autre. Ce moment-là, je l'attends avec énormément d'impatience, depuis le départ. Clore, on termine ce qu'on a commencé. Tant qu'on n'a pas coupé, on n'a rien fait. Rien.



Comment qualifieriez-vous l'expérience que vous vivez depuis le départ, le 6 novembre ?

R: Je n'ai qu'un seul mot pour décrire ce qu'est le Vendée Globe: c'est inhumain. C'est un mot qui peut être négatif mais il ne l'est pas. Ce n'est peut-être pas inhumain pour les premiers, qui vivent autre chose, qui ont un objectif de résultat. Mais c'est inhumain de faire 120 jours. Ca n'existe nulle part ailleurs, il n'y a rien de comparable à ça. N'importe où dans le monde, vous tirez la sonnette d'alarme et on vient vous cherchez en hélicoptère. Là, il peut se passer jusqu'à dix jours de navigation pour retoucher terre. Ce n'est pas humain ça. Mais c'est absolument fabuleux. Et on n'est pas des surhommes. On est tout à fait normaux mais on s'est mis dans une situation inhumaine.



Avez-vous peur ?

R: J'ai peur tout le temps. Peur constamment que ça s'arrête. Le moment le plus difficile que j'ai traversé a été quand le bateau s'est retourné dans l'océan indien et que je me suis cassé les côtes. Là je n'ai pas eu peur. Mais j'ai cette peur lancinante et constante de ne pas savoir si dans cinq minutes vous serez encore debout en train de marcher vers l'arrivée. C'est vraiment

dur à vivre.



Après 120 jours de mer, ressentez-vous des manques ?

R: Je suis parti sans aucune musique, aucun bouquin, pas d'alcool, ni cigarettes, aucune photo. Je n'ai rien emmené. Je n'ai reçu aucune nouvelle depuis la terre, aucune nouvelle de ce qu'il se passe dans le monde. Je sais que Trump a été élu président des Etats-Unis et j'ai entendu dire que Fillon était dans la merde. Je ne sais pas pourquoi et je ne veux pas savoir. J'ai tout laissé à terre. Je fais une parenthèse, ça ne sert à rien d'emmener le monde avec nous sur ce voyage-là, ça n'aurait aucun intérêt. Mes enfants me manquent.



Vous êtes le dernier de la course. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

R: Couper la ligne du Vendée Globe en dernière position ce n'est pas finir dernier et c'est très important pour moi. Les derniers sont ceux qui ne sont pas parvenus jusqu'à la ligne d'arrivée. Quelle performance exceptionnelle que de gagner le Vendée Globe. Mais après, finir second, 8e ou 18e, on en n'a rien à foutre. C'est déjà une victoire de prendre le départ, couper la ligne

d'arrivée est un miracle. Cerise sur le gâteau, le fait que je me retrouve dernier classé me permet de fermer toutes les portes.



Vous avez d'ailleurs fabriqué une clé avec un cintre et des bouts de bois pour fermer derrière vous les points de passage mythiques...

R: Je trouvais sympa et joli que le dernier sur l'eau ferme les portes. Après moi, il n'y a plus personne, le Vendée Globe c'est terminé. Je fermerai la porte du Vendée Globe la semaine prochaine et je remettrai cette clé au directeur de course, symboliquement une fois que j'aurais débarqué du bateau.



AFP