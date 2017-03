Sébastien Destremau attendu ce vendredi aux Sables d'Olonne

Sébastien Destremau, le dernier skipper encore en lice dans le Vendée Globe est attendu ce vendredi aux Sables d'Olonne.

Après 124 jours en mer, il va enfin toucher terre. Sébastien Destremau avait embarqué seulement 110 jours de nourriture à bord de ce voilier et essaye de survivre depuis quelques jours en pratiquant la pêche. Il est attendu ce vendredi en début d'après-midi aux Sables d'Olonne (entre 15h et 18h). Le skipper de l'équipe Techno First-face Ocean sera le 18e et dernier marin à boucler l'édition 2016 du Vendée Globe.





#VG2016 [08/03 22h00 FR] #SébastienDestremau @ Golfe de Gascogne: distance au but: 276 nm | distance to the finish: 511 km. pic.twitter.com/JdWYZBVkj3 — VendéeVoile (@VG2016D) 8 mars 2017





