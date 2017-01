Non, Le Cleac'h n'est pas le premier arrivé aux Sables-d'Olonne

Il s'appelle Matthew Johnston. L'Australien a remporté mardi l'épreuve virtuelle Virtual Regatta du Vendée Globe, devant 450.000 concurrents !

Tandis qu'Armel Le Cléac'h et Alex Thomson se livrent un sprint final intense en mer, l'Australien de 38 ans a coiffé au poteau les deux skippers professionnels en franchissant depuis son salon la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne en 72 jours 02 heures, 23 minutes et 10 secondes. Deux jours de mieux que le précédant lauréat de ce jeu en ligne. Johnston a opté pour la même route qu'Alex Thomson. "Une fois avoir passé le Cap Horn avec les vrais leaders, j'ai pris une option au pot au noir qui a fonctionné et j'ai pu me détacher", explique cet ingénieur. Il a consacré jusqu'à six heures par jour à sa navigation virtuelle pour réussir sa performance. "Selon la météo et le vent, je mettais mon réveil à 2h30 du matin. A Noël je n'ai pas eu besoin de me lever en revanche le jour l'an le réveil a un peu piqué", confie-t-il.