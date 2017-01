Le Pot au Noir quel pot de colle

Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII), en tête du Vendée Globe, entrevoit le bout du tunnel que représente le Pot au Noir. Il regagne quelques milles d'avance sur son premier poursuivant, le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss).

Certes Armel Le Cléac'h semble apercevoir la sortie du tunnel quand Alex Thomson voit l'horizon s'assombrir, mais cette remontée de l'Atlantique Nord est loin d'être clarifiée. Une question taraude les deux skippers: comment en sortir le plus indemne ? Le skipper de Banque populaire VIII devrait être le premier, et reprendre encore un peu plus ses distances sur le Gallois. "Mais le ciel est encore très couvert et les grains nombreux à l'horizon", prévient la direction de course. Au pointage de 09h00 dimanche, il compte 155 milles d'avance sur Thomson, qui a passé samedi soir l'Équateur, avec près de 17 heures de retard sur l'homme de tête. Mais le Gallois galère tout autant que son rival.



Le Cléac'h se trouvait dimanche matin à moins de 3.000 milles de l'arrivée aux Sables d'Olonne (2.956), les organisateurs ne se risquant pas à une prévision de date d'arrivée, "au vu des conditions météorologiques annoncées entre Les Sables d'Olonne et le Cap-Vert". Le Breton doit encore parcourir près de 650 milles pour voir le sud de l'archipel de l'Atlantique.



Derrière, Jérémie Beyou (Maître CoQ) est attendu à l'Équateur dans deux jours. Il va profiter de meilleures conditions, "avec un Pot au noir

quasi-inexistant et des alizés de l'hémisphère nord plus consistant". Et dans la lutte pour la 4e place, les skippers Jean-Pierre Dick (4e), Yann Eliès (5e) et Jean Le Cam (6e) ne se lâchent plus, avec seulement 34 milles entre les trois. "Je suis sous les tropiques et la température de l'eau est chaude aussi: c'est vraiment la +easy sailing+ (navigation facile, ndlr), le côté sympa de l'Atlantique Sud avec ses alizés réguliers, peu de grains, et il y a une belle lune en plus! C'est un bon moment de voile, même si certains disent que c'est trop long", s'est réjoui le skipper de StMichel-Virbac.