Le Cléac'h toujours solide leader

Le Français Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) est toujours leader du Vendée Globe devant le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), avec 160 milles d'avance selon le pointage effectué vendredi à 09h00. Derrière, mais à distance raisonnable (722,85 milles de retard sur Le Cléac'h) et Jérémie Beyou (Maître CoQ) continue de bénéficier de conditions plus régulières et d'avancer bon train dans des vents d'une quinzaine de noeuds. Parti plein nord, l'option est également payante pour Jean-Pierre Dick (StMichel-Virbac), qui se détache ainsi de Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) et Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir).