Le Cléac'h s'approche du Horn

Armel Le Cléac'h, le leader du Vendée Globe, devrait passer le Cap Horn vendredi à la mi-journée.

Après 19 jours en tête de la course, le skipper de Banque Populaire VIII s'apprête à doubler la pointe de la Terre de Feu pour la troisième fois sur le Vendée, mais la première fois en tête (3e en 2008 et 2e en 2012). Son premier poursuivant, Alex Thomson (Hugo Boss), se trouve à 600 milles derrière. Il devrait lui franchir le Horn dimanche soir, le 25 décembre. Derrière Jérémie Beyou, 3e à bord de Maitre Coq, Jean-Pierre Dick butte sur une dorsale et a sensiblement ralenti.



Classement de jeudi à 18h00

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 7324 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 600,74 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 1450,67

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1983,58

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 2204,24

6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 2213,5

7. Paul Meilhat (FRA/SMA) à 2498,12

8. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 3513,48

9. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4200,2

10. Conrad Colman (NZL/100% Natural Energy) à 4781,42