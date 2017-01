Le Cléac'h reprend ses distances

Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII) continue de reconstituer son avance en tête du Vendée Globe, avec près de 200 milles d'avance dimanche matin sur le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss), et a mis le cap à l'est au large de Rio.



Le classement dimanche à 09h00 (08H00 GMT)

1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 4734 milles de l'arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 187,32 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître CoQ) à 1017,21

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1712,90

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1862,66

6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 1876,34

7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 3080,13

8. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4215,55

9. Conrad Colman (NZL/Foresight Natural Energy) à 4392,76

10. Eric Bellion (FRA/CommeUnSeulHomme) à 5670,14