Le Cléac'h franchit le cap Horn avec de l'avance

Armel Le Cléac'h est entré dans l'Atlantique et commence sa remontée. Il a cinq jours d'avance sur le record de François Gabart sur le Vendée Globe.

Armel Le Cléac'h a franchi le cap Horn ce vendredi, à 13h34 (heure de Paris) à bord de son Banque Populaire VIII. Le skipper a mis très exactement 47 jours 0 heure et 32 minutes pour faire son entrée dans l'océan Atlantique. Il améliore de 5 jours 5 heures et 30 minutes le record réalisé par François Gabart lors de l'édition 2012/13 du Vendée Globe. "J'ai sorti le champagne pour le Horn, a commenté le skipper. J'essaye à chaque fois de trinquer. Je vais profiter du paysage avec la terre pas loin. Ca fait du bien de voir un peu d'ambiance terrestre. Je vois le cap Horn, il est à l'horizon."



Au dernier pointage de midi, Le Cléac'h avait fait passer son avance sur le deuxième, le Britannique Alex Thomson, à plus de 760 miles nautiques.