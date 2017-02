Le 9e du Vendée Globe est arrivé

Le Français Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) a bouclé lundi son premier Vendée Globe en moins de cent jours, en franchissant la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne à 17H58 en 9e position, plus de trois semaines après le vainqueur Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII).



Le skipper de 40 ans a terminé la course de référence à la voile en solitaire autour du monde en 99 jours, 4 heures, 56 minutes et 20 secondes, soit le meilleur temps pour un novice de cette édition.



Derrière Bellion, plusieurs concurrents sont attendus dans la semaine. Selon l'organisation, les Français Arnaud Boissières (10e, La Mie Câline) et Fabrice Amedeo (12e, Newrest-Matmut), le Suisse Alan Roura (13e, La Fabrique), ainsi que le Néo-Zélandais Conrad Colman (11e, Foresight Natural Energy) devraient bientôt le suivre dans le chenal menant au port vendéen.