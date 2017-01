Enda O'Coineen abandonne

Le skipper irlandais Enda O'Coineen (Kilcullen Voyager-Team Ireland), victime d'un démâtage dimanche, a officiellement abandonné le Vendée Globe, le premier abandon en 2017 et le 11e au total. L'Irlandais occupait la 15e place. Il ne reste donc plus que 18 bateaux en course dans cette édition du Vendée Globe.



"J'étais dans 20-25 noeuds de brise et je suis tombé dans un vilain grain de 35 noeuds pile au moment où le pilote a sauté. J'ai raté un empannage. Le bateau est devenu incontrôlable. Le mât s'est cassé net au niveau du pont", avait raconté le navigateur dimanche. Pour rallier les côtes néo-zélandaises, le skipper doit encore parcourir 150 milles, ont précisé les organisateurs, qui le mettent en garde contre un vent fort prévu dans cette zone d'ici une cinquantaine d'heures.