Destremau, dernier concurrent à franchir l'équateur

Dernier (18e) du Vendée Globe, Sébastien Destremau a franchi l'équateur dimanche matin et se trouve à moins d'un mois de boucler sa première course en solitaire autour du monde. Le skipper de TechnoFirst-faceOcean, âgé de 52 ans, a fait son retour dans les eaux de l'hémisphère nord à son 104e jour de course, plus d'un mois après le vainqueur Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII), arrivé aux Sables-d'Olonne le 19 janvier dans un temps record de 74 jours 03 heures 35 minutes et 46 secondes.



Il lui reste encore 3.314 milles à parcourir, soit plus de 6.000 km. Destremau fait partie des sept navigateurs encore en mer. Après les arrivées d'Arnaud Boissières (La Mie Câline) vendredi et de Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) samedi, le Suisse Alan Roura (La Fabrique) est attendu lundi matin.