Alan Roura termine 12e du Vendée Globe

A 23 ans, le Suisse Alan Roura (La Fabrique), plus jeune participant de la course, a terminé lundi son premier Vendée Globe à la douzième place, en franchissant la ligne d'arrivée après 105 jours, 20 heures, 10 minutes et 32 secondes de course.



Rappelons que le vainqueur de cette édition, le Français Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII) est arrivé aux Sables-d'Olonne le 19 janvier dernier, dans un temps record de 74 jours 03 heures 35 minutes et 46 secondes.



Il reste encore six skippeurs en course, le dernier, le Français Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean), ayant franchi l'Equateur dimanche matin.