Alan Roura attendu lundi

Alan Roura, le benjamin du Vendée Globe, devrait arriver aux Sables d'Olonne demain lundi entre 9h et 14h. Le Suisse s'emparera ainsi de la 12e place à bord de La Fabrique, un bateau d'ancienne génération lancé en 2000. Il confie sa joie dans un tout dernier message du bord : "12e ? C'est drôle car au fond j'ai vraiment trouvé un coureur en moi, je suis plus que fier de cette place, et je pense qu'avec un bateau de 17 ans on ne pourra pas faire beaucoup mieux. 1er des anciennes générations, ça semble bête mais pour moi c'est une grande victoire. Naviguer avec Eric (Bellion), Cali (Arnaud Boissières), Fabrice (Amedeo) et Rich (Wilson) a été un grand honneur. Je n'ai absolument aucun regret, j'ai couru comme j'ai toujours navigué, sans vouloir changer ma manière de faire, car ce n'était ni le moment ni la course pour tenter d'être un autre marin." Son temps de course sera de plus ou moins 106 jours.



Eux aussi attendus dans les jours qui viennent : Rich Wilson, Didac Costa et Romain Attanasio naviguent sous l'influence de l'anticyclone des Açores. Difficile d'estimer la date d'arrivée de Conrad Colman qui fait de son mieux pour progresser sous gréement de fortune. Pieter Heerema se prépare à vivre sa dernière semaine en mer tandis que Sébastien Destremau a franchi l'équateur dimanche matin, 43 jours après le vainqueur du Vendée Globe, Armel Le Cléac'h.