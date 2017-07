Voile - News

Un équipier de Sodebo victime d'un traumatisme crânien

Un équipier du bateau Sodebo de Thomas Coville, Thierry Briend, a été victime d'un traumatisme crânien dimanche soir après avoir chuté mais n'a pas été évacué, lors de The Bridge, course transatlantique entre 4 grands multi-coques.



Le bateau de Thomas Coville se trouvait à 180 milles nautiques (333 km) de Halifax quand l'accident s'est produit. Thierry Briend était à la barre quand il a été déstabilisé par une grosse vague et "est tombé de sa propre hauteur". Le docteur Jean-Yves Chauve a été alerté et suit l'état de Thierry Briend.



Le bateau de Thomas Coville est attendu à New York mardi matin à 09h00 heure locale (15h00 heure française).