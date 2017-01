Nouveau record de l'Océan Indien

Le maxi-trimaran IDEC SPORT passe la longitude du Cap Leeuwin, au sud ouest de l'Australie, au terme de 17 jours, 06 heures et 59 minutes depuis le départ soit près de 16 heures et 57 minutes d'avance sur le temps de référence de Loïck Peyron sur Banque Populaire V (17 jours, 23 heures et 56 minutes).

Le chrono record entre le cap de Bonne Espérance (Cap des Aiguilles, qui marque l'entrée dans l'Indien) et le cap Leeuwin vient d'être pulvérisé en 4 jours, 09 heures et 37 minutes soit 1 jour, 1 heure et 46 minutes d'avance sur le temps de référence de Francis Joyon en 2015 (5 jours, 11 heures et 23 minutes) et 1 jour, 12 heures et 31 minutes d'avance sur le tenant du titre Banque Populaire V (6 jours et 8 minutes).



Les Joyon, Surtel, Audigane, Pella, Gahinet et Stamm viennent d'aligner sept journées à plus de 800 milles parcourues quotidiennement, avec des pointes du 28 au 31 décembre à respectivement 876, 871 et 869 milles, soit d'effarantes moyennes à plus de 36 noeuds !