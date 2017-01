Le tour du monde en 40 jours

Quarante jours ! Aucun marin n'aura jamais tourné aussi vite autour de la planète d'une seule traite. Après sa performance avec son équipage d'Idec Sport, Francis Joyon était heureux : "<i>On a tout donné, on a été à fond tout le temps</i>".

Le maxi-trimaran Idec Sport (31,5 m) de Francis Joyon s'est adjugé jeudi matin le Trophée Jules Verne, tour du monde à la voile, en équipage et sans escale. Il a franchi la ligne d'arrivée à 8 heures et 49 minutes heure française. Joyon et son équipage ont bouclé les 22.461 milles du parcours théorique en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes, à la vitesse moyenne sur la route de 22,84 noeuds. Ils ont en réalité parcouru 26.412 milles sur le fond, à la moyenne de 26,85 noeuds. Ils pulvérisent le précédent record détenu par Loïck Peyron et l'équipage du maxi trimaran Banque Populaire V de 4 jours, 14 heures, 12 minutes et 23 secondes. Ils ont, chemin faisant, battu pas moins de 6 records ou temps intermédiaires, au cap Leeuwin, Tasmanie, Antiméridien, Horn, Equateur et Ouessant.



"On a été comme si on était en régate en baie de Quibéron du début à la fin", indique le navigateur de 60 ans. "On était dans des conditions de tour du monde très extrêmes", a expliqué le marin encore à bord de son maxi-trimaran géant, entouré de ses cinq coéquipiers: Sébastien Audigane, Clément Surtel, Gwénolé Gahinet, Alex Pella et Bernard Stamm. "On n'avait pas de visibilité, on avait de la glace et malgré ça on a été pas de loin des 900 milles par jour plusieurs jours de suite, on ne s'y attendait vraiment pas, on ne pensait pas que c'était possible", a-t-il raconté.



"Je suis un artisan de la mer", se plaît à dire Francis Joyon. Ce navigateur (né en Eure-et-Loir !) adepte des records n'avait encore jamais réussi à enlever celui du Trophée Jules Verne. Voilà qui est chose faite !



Temps de passage :

Equateur Aller : 5 jours, 18 heures, 59 minutes, soit 4 heures et 3 minutes de retard sur Banque Populaire V

Bonne Espérance : 12 jours, 19 heures, 28 minutes, soit 0 jour, 21 heures et 40 minutes de retard sur Banque Populaire V

Cap des Aiguilles : 12 jours, 21 heures, 22 minutes, soit 0 jour, 21 heures, 34 minutes de retard sur Banque Populaire V

Cap Leeuwin : 17 jours, 06 heures, 59 minutes, soit 16 heures et 58 minutes d'avance sur Banque Populaire V

Tasmanie : 18 jours, 18 heures et 31 minutes, soit 1 jour, 12 heures et 43 minutes d'avance sur Banque Populaire V

Cap Horn : 26 jours, 15 heures et 45 minutes, soit 4 jours et 6 heures d'avance sur Banque Populaire V

Equateur retour : 35 jours, 4 heures et 9 minutes, soit 2 jours, 22 heures et 36 minutes d'avance sur Banque Populaire V.

Equateur – Ouessant : 5 jours, 19 heures, 21 minutes