Joyon attendu jeudi à Brest

Après une nuit difficile sur une mer chaotique, IDEC SPORT a retrouvé ses ailes dans les alizés et fait cap plein nord vers le sud des Açores à des vitesses moyennes de 25 nœuds environ. À la latitude du Cap Vert, le Pot au Noir désormais laissé loin dans le sillage, une ultime chasse aux vents dépressionnaires débute pour Francis Joyon, Bernard Stamm, Alex Pella, Sébastien Audigane, Clément Surtel et Gwénolé Gahinet attendus, jeudi 26 janvier dans la matinée à Brest, pour l'arrivée du Trophée Jules Verne. Pour autant, si les derniers routages indiquent que les six marins abordent, ce dimanche après 37 jours depuis le départ d'Ouessant, la phase finale de leur folle épopée planétaire, pas question de prendre de risques alors que la perspective de relever l'un des plus beaux challenges maritimes se rapproche à grands pas des étraves du maxi-trimaran rouge et gris de 31 mètres de long.



"On ne va pas faire les fous ! Ce qu'on veut, c'est arriver..." La voix fatiguée après une nuit dans des conditions de vent et de mer éprouvantes, Sébastien Audigane plante le décor et annonce la couleur. "On est sur la bonne route pour la fin".



À 2 500 milles de l'arrivée, IDEC SPORT devrait toucher, dans la courant de la nuit prochaine, les vents frais et portants en bordure sud de la dépression qui circule actuellement sur l'Atlantique. Un flux poussif et puissant qui doit l'accompagner - "au galop" dixit Joyon - aux abords de la route directe vers Ouessant. "Il y a un compromis à trouver au niveau du placement du bateau dans la dépression. Notre objectif sera de nous positionner dans pas mal de vent, mais pas trop de houle", ajoute-t-il. "On reste très vigilants par rapport au matériel et au bateau, mais à bord l'état d'esprit est très positif. C'est un soulagement d'avoir dépassé, doucement mais sûrement, le Pot au Noir qui reste toujours une grande source d'inquiétudes. Nous sommes aujourd'hui tous impatients de retrouver nos familles et très heureux de nous rapprocher de ce grand record", complète Francis Joyon. D'après les dernières estimations, l'arrivée d'IDEC SPORT serait prévue pour jeudi entre 9h et 14h. L'équipage peut désormais raisonnablement compter sur l'avance accumulée au fil des milles du parcours planétaire pour battre le chrono de référence (45 jours 13 heures 42 minutes 53 secondes), établi cinq ans plus tôt par Loïck Peyron et ses 13 hommes d'équipage, à bord du maxi-multicoque de 40 mètres, Banque Populaire V.