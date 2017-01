Francis Joyon pulvérise le record

Francis Joyon (Idec Sport) et ses 5 membres d'équipage ont bouclé le tour du monde sans assistance en un temps record de 40 jours 23 heures 30 minutes 30 secondes, soit 4 jours de mieux que le précédent record sur ce Trophée Jules Verne.

Francis Joyon devient le navigateur à avoir tourné le plus rapidement possible autour de la planète. Il détrône Loick Peyron qui, en janvier 2012, avait mis 45 jours 13 heures 42 minutes 53 secondes, sur le multicoques Banque Populaire V (40 m) et avec 13 coéquipiers.