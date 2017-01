4 jours d'avance pour Joyon

Francis Joyon (Idec Sport) file à toute vitesse vers le record du tour du monde à la voile en équipage et sans escale. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a franchi le Cap Horn avec 4 jours d'avance aux trois-quarts du parcours. Le maxi-trimaran du navigateur français est entré dans l'océan Atlantique jeudi à 01h04 (heure de Paris) après 26 jours 15 heures et 45 minutes, soit 4 jours 6 heures et 35 minutes de mieux que le temps de référence du détenteur du Trophée Jules Verne, Loïck Peyron.