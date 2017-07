Team SFS premier leader

Le bateau Team SFS skippé par Sofian Bouvet a remporté dimanche à Dunkerque la première étape du 40e Tour de France à la voile et pris la tête du classement général de l'épreuve. La journée est à oublier pour les tenants du titre du Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan qui ont enchaîné les mésaventures, dont une violente collision avec Helvetia Purple By Normandy Elite Team.

Team SFS a survolé l'étape nordiste en s'imposant dans les deux courses composant cet Acte 1 du TFV 2017, le raid côtier vendredi, et les Stades Nautiques dimanche. L'équipage totalise 100 points. Fondation FDJ-Des pieds et des mains, quatrième vendredi et deuxième dimanche, occupe la deuxième place avec 96 points, le même total que le troisième, Trésors de Tahiti, quatrième dimanche après avoir été deuxième vendredi.



La surprise du week-end a été la déconvenue de Team Lorina Limonade-Golfe du Morbihan. Seulement neuvième vendredi, le tenant du titre a été victime d'une collision dimanche et a terminé 29e et dernier. Au classement général, il pointe à la 21e place avec 64 points.



Les concurrents n'auront pas le temps de se reposer puisque la deuxième étape est programmée dès lundi et mardi à Fécamp.



Classement général

1. Team SFS (Sofian Bouvet) 100 points

2. Fondation FDJ-Des pieds et des mains (Damien Seguin/Damien Iehl) 96

3. Trésors de Tahiti (Teva Plichart) 96

4. Team Occitanie Sud de France (Pierre Leboucher/Billy Besson) 89

5. Vivacar.fr CEFIM (Matthieu Souben) 89