Fondation FDJ - Des Pieds et Des Mains s'impose

Le bateau Fondation FDJ - Des Pieds et Des Mains a remporté vendredi le 40e Tour de France à la voile (TFV) à l'issue de la première manche de la 9e et dernière étape, un raid côtier disputé au large de Nice et remporté par le Team SFS.

Avec 737 points au classement général, le bateau skippé par Damien Seguin et Damien Iehl ne peut plus être rejoint par son dauphin, SFS (719 pts) lors de la "super-finale" de samedi, dernier acte du TFV 2017. L'équipage, composé de Damien Iehl, Benjamin Amiot, François Morvan et Damien Seguin, champion paralympique aux JO de Rio-2016, est le premier handi-valide à s'imposer dans l'épreuve.